На його переконання, така масштабна війна не може тривати довго.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війна в Україні може закінчитися вже цього року.

Як заявив міністр в інтерв'ю NV, це "війна ресурсів світу проти ресурсу орків".

"Ресурси росіян зменшуються, у нас теж, але у нас є Рамштайн-клуб, як я його називаю, це більше, ніж НАТО, це більше 50 країн, які вже хочуть нашої перемоги і інвестують в неї і вірять, що вона реалістична. Тому це війна ресурсів західного світу проти ресурсів орків", - уточнив міністр.

Резніков наголосив, що ця війна не може тривати довго через "інформаційний компонент", оскільки світ знає про звірства РФ в Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах.

"Люди відчувають свою емоційну причетність до цієї війни, що вони можуть впливати на неї, я вже не кажу про сучасні технології, які дозволяють наносити точні удари та збалансувати відсутність живої сили", - пояснив Резніков.

Він висловив думку, що війна закінчиться швидко. "Звісно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як в рік перемоги", - додав міністр.

Коли закінчиться війна в Україні - останні прогнози

Час від час в інформаційному просторі з'являються прогнози щодо закінчення війни. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться. Нещодавно він підтвердив, що його думка не змінилась.

Тим часом глова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко впевнений, що Україна відсвяткує перемогу в жовтні або листопаді цього року. Такий прогноз він дав минулої осені і з тих пір не змінював його.

Однак в РНБО стримано кажуть, що неможливо спрогнозувати точні терміни закінчення війни.

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