Сергій Дейнеко ще минулого року вважав, що восени 2023-го ЗСУ здобудуть перемогу. З тих пір він не змінював свого прогнозу.

Війна з Росією триватиме до осені 2023 року. У жовтні або листопаді ЗСУ виженуть окупантів з України і звільнять всі захоплені території.

Такий прогноз голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко дав ще у 2022-му. Відтоді він не змінював своєї думки, про що стало відомо з інтерв'ю "Українській правді".

У розмові з журналістами керівник заявив: "Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю".

Відео дня

За словами Дейнеко, він намагається у всьому шукати позитив і не приймає ніяких лікарських препаратів: "Просто себе не можна жаліти. І якщо хтось скаже, що йому не страшно — не вірте, страшно всім. Ми от були в Бахмуті. Страшно? Страшно. Гупає. Просто ти командир, ти не маєш права показати свій страх".

Прогнози щодо закінчення війни Росії проти України

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, бойові дії не завершаться через рік. Росія готова продовжувати кидати своїх людей на смерть і не збирається зупинятися.

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у жовтні 2022-го заявив, що до кінця літа ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Після цього війна закінчиться поразкою РФ. Нещодавно він підтвердив актуальність свого прогнозу.

Як заявив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, "конфлікт триватиме довго". У плані відносин між українським і російським народами він займе десятки років.

Вас також можуть зацікавити новини: