Важливі кількість і терміни постачання військової техніки від партнерів.

Точні терміни закінчення війни спрогнозувати неможливо, адже не все залежить від України. Є й інші фактори, наприклад, кількість і терміни поставок військової техніки від західних партнерів.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Він сказав: "Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій, як завжди, проговорювали військові питання. Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати чи буде це (тривалість війни, — УНІАН) місяць, або два, або півроку, або трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас".

За словами Данілова, ключовим фактором впливу на фронтову ситуацію виступають поставки техніки від західних партнерів. Обсяги відправленої зброї поступово збільшуються.

Відео дня

"Є розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде, і вона збільшується... Ну і, звичайно, буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть", — підсумував Данілов.

Прогнози щодо закінчення війни

На прес-конференції на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив: "Якщо всі ми виконаємо свої завдання, нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дійсно хочу цього року. У нас все для цього є — мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали".

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що Україна відсвяткує перемогу в жовтні або листопаді 2023 року. Такий прогноз керівник дав минулої осені і з тих пір не змінював його.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес не вірить у закінчення війни протягом року. На його думку, в лютому 2024-го бойові дії триватимуть.

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у жовтні дав наступний прогноз: ЗСУ вийдуть до кордонів 1991-го року найближчим літом. А нещодавно він повідомив, що не змінював своєї думки з приводу цього.

Вас також можуть зацікавити новини: