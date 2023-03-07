Системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.

Оновлено. Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot.

Як повідомили виданню "Укрінформ" у міністерстві національної оборони Польщі, міністр казав, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.Там вказали, що слова польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot "пов’язані з помилкою під час перекладу.

Раніше з'явилася інформація про те, що Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в Україну вже прибули перші установки ЗРК Patriot.

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"Я повинен підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям перші батареї ЗРК Patriot і танки Leopard вже в Україні", - сказав глава Міноборони в інтерв'ю іспанському виданню Razon.

Він також додав, що миритися з грубими порушеннями міжнародних прав і військовими злочинами не можна, оскільки якщо це допустити, Путін не зупиниться на досягнутому. За словами Блащака, Польща вже поставила Україні зброї на €2,2 млрд.

"Але я хочу тут підкреслити, що тільки наші спільні дії - дії всього вільного світу - можуть схилити чашу терезів цього несправедливого конфлікту в потрібну сторону. Що стосується питання про літаки, то рішення з цього питання необхідно приймати на більш широкому союзницькому рівні", - додав він.

Нагадаємо, що системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.

Системи ППО Patriot для України: деталі

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов ЗРК Patriot. Потім до США приєдналася Німеччина.

2 лютого українські захисники прибули до Німеччини для освоєння ЗРК Patriot. Група складалася з 70 військових. У Бундесвері зазначили, що наші захисники освоюють ці системи дуже швидко.

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