ВПК західних країн буде намагатися отримати важливого клієнта.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков впевнений, що після завершення війни Київ стане частиною оборонних альянсів Європи. Як заявив міністр в інтерв’ю NV, це точно повинно трапитися.

"Після цієї війни ми точно будемо в безпекових структурах Європи, не залишимося наодинці", - заявив Резніков.

Головною перевагою українців буде військовий досвід проти російської армії, котра офіційно є ворогом НАТО. І не лише досвід сутичок, а і перемог.

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"Вміння застосувати цю зброю проти реального ворога НАТО — Російської Федерації, а РФ визнана таким ворогом стратегією НАТО в Мадриді (саміт Альянсу, котрий відбувся у червні 2022-го року – УНІАН) на 10 наступних років — це наша ключова перевага, адже ми єдина країна в світі, яка має бойовий досвід, як стримувати і перемагати росіян", - сказав міністр.

Окрім цього, військово-промисловий комплекс держав Північноатлантичного альянсу буде змагатися за можливість постачати зброю Києву. Це важливо для них з економічної точки зору.

"Тому країни НАТО будуть зацікавлені наповнювати нас тими чи іншими системами, а ВПК країн НАТО буде конкурувати і змагатися, хто з них буде основним постачальником цієї зброї, її забезпечення, ремонту, обслуговування. Для платників податків цих країн має стати ключовим питання — чий саме бойовий танк буде основним, чий бойовий літак буде основним, чия бойова артилерія буде основною, чия снайперська гвинтівка, гранатомет, ППО будуть основними в використанні їх Україною для перемоги. Бо саме це визначить величезне виробництво майбутнього та, будемо чесними, прибутки", - запевнив Резніков.

Допомога західних країн Києву у війні проти Росії: що відомо з актуального

10 березня стало відомо, що Франція та Велика Британія пообіцяли Україні додаткову допомогу. У тому числі іде мова про системи для захисту українського неба.

Нещодавно у німецьких ЗМІ повідомляли про рішення Берліна у кілька разів збільшити обсяг допомоги Києву. Раніше Німеччина передавала Україні танки, БМП, вантажівки, артилерію, ППО та інші типи потрібних засобів для війни проти Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні допомогу на суму понад 70 млрд доларів.

Зокрема 4 квітня стало відомо про черговий пакет допомоги від США, котрий включає в себе велику кількість важливих боєприпасів.

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