На думку військового експерта, спочатку кривавий диктатор буде показувати практичну готовність до застосування ядерної зброї.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, про що свідчать ядерні погрози Путіна на тлі масштабних провалів його армії в Україні. Також він розповів, як саме диктатор може вдарити по нашій країні, якщо перейде від погроз до дії.

Своєю думкою Жданов поділився в бесіді з журналістами УНІАН в ефірі телемарафону.

Так, якщо Путін таки заявить про "входження" тимчасово окупованих територій України, де проходять псевдореферендуми, до складу РФ, він втратить можливість вирішити ситуацію шляхом переговорів. І тоді диктатор "розіграє карту" ядерної атаки, вважає експерт.

"Ця ескалація несе два завдання. Перша - ескалювати конфліктом з примусом заходу до переговорів. І друге завдання - врятувати фронт. Він хоче за будь-яку ціну врятувати фронт. Йому неважливо, він розуміє, що втрат буде ще дуже багато, тому вони, за даними деяких західних розвідників, все-таки будуть мобілізувати 1 мільйон і 200 тисяч чоловік. Але це буде як в 1941 році, просто "закидати тілами", просто посадити купу народу в окопи, щоб ми не могли наступати. А взагалі це заклик: якщо ж цей заклик не спрацює, ця ескалація, значить, я думаю, буде розігруватися картою загрози нанесення ядерних ударів", - зазначив Жданов.

Він також описав ймовірний сценарій подальших дій Путіна. На думку військового експерта, спочатку кривавий диктатор буде показувати готовність до застосування ядерної зброї.

"Це буде вже із залученням практичних дій. Пам'ятаєте, в березні, коли Путін приводив сили ракетних військ стратегічного призначення в особливий режим? Буде те ж саме. Він буде віддавати накази. Десь, можливо, будуть виходити в райони оперативні пускові установки, наприклад системи "Тополя-М", і він буде водити ось ці полки по нескошених травах, але без доставки ядерної зброї, показуючи їх готовність до застосування", - розповів Жданов.

Однак Путіну варто розуміти, що Захід відповість на такі дії жорстко. РФ отримає удар у відповідь у разі ядерної атаки. Жданов нагадав слова Джонсона і Байдена, коли ті говорили про превентивний удар зі звичайної зброї по РФ. США знають і чітко стежать за усім ядерним запасом Путіна, а тому диктатор точно побачить відповідь, якщо таки зважиться завдати ядерного удару.

"Тактичний ядерний удар, якщо ми говоримо про мінімальний заряд, то зона безпечного своїх військ від епіцентру - 15 кілометрів... Він (мінімальний заряд - УНІАН) призначений для пробиття діри або в глибоко ешелонованій обороні або для знищення військ в районах зосередження. У нас районів зосередження немає, ми воюємо зовсім по-іншому", - додав експерт.

За словами Жданова, навіть будівля реактора витримає ядерний удар при мінімальному заряді. Радіоактивне зараження буде мінімальним, проте реакція Заходу буде блискавичною.

Ядерний шантаж Путіна: що потрібно знати

21 вересня Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі "появи загрози територіальній цілісності РФ". У відповідь на це США попередили РФ про"катастрофічні наслідки", якщо агресор вдарить "ядеркою" по Україні.

Зеленський, коментуючи погрози Путіна, сказав:

"Він (Путін — УНІАН) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати".

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