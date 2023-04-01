Знищено вісім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини й один танк.

Українські воїни минулої доби ліквідували 630 російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у Facebook.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 173 тис 990 (+630) осіб ліквідовано; танків ‒ 3 тис. 616 (+1) одиниць; бойових броньованих машин ‒ 6 тис. 981 (+4); артилерійських систем – 2 тис. 683 (+8); РСЗВ – 527 (+1).

Також знищено засобів ППО ‒ 279 (+1); літаків – 306; гелікоптерів – 291; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 248; крилатих ракет ‒ 911; кораблів/катерів ‒ 18; автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7);спецтехніки ‒ 296 (+2).

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Російські втрати в Україні - останні новини

За 31 березня українські ракетні війська та артилерія уразили дев'ять районів зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Великі втрати окупанти зазнають на півдні. Вчора під удар ЗСУ потрапили склад боєприпасів протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт ворога. Також була знищена база з запусків БПЛА.

У ворожій армії скорочується склад офіцерів, що додає окупаційним силам проблем, зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи інформацію ОSINT-проєкту KIU, що за час повномасштабної війни РФ проти України, на фронті були знищені 2 тисячі офіцерів російської армії.

За даними британської розвідки, Росія під час війни вже втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій "Зоопарк-1М". Агресор, напевно, стикатиметься з труднощами через залежність від зірваних санкціями постачань високотехнологічної електроніки.

Великих втрат продовжують зазнавати "вагнерівці". Саме це і далі стримуватиме російські наступальні операції у районі Бахмута і на ширшому театрі військових дій.

31 березня з'явились кадри відпрацювання сил протиповітряної оборони по іранських дронах-камікадзе під час нічної атаки РФ 30 березня. У кадр потрапила робота воїнів зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

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