Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Збройні сили Україні на південному фронті уразили опорний пункт і знищили польовий пункт збереження боєприпасів ворога.

Як повідомляє прес-служба Оперативного командування Південь у Facebook, українські захисники також знищили російський моторний човен, який загарбники переоблаштували для диверсійно-розвідувальної групи.

Внаслідок дій ЗСУ ворог втратив 10 військових та 10 одиниць озброєння й техніки. Йдеться про два великокаліберні Гіацинти-Б, два безпілотники Mavic, які використовуються як для розвідки, так і скидання гранат, один танк, чотири інших авто-бронетанкових засоби, один переоблаштований для ДРГ легкомоторний човен.

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Втрати Росії у війні

Українські воїни минулої доби ліквідували 630 російських загарбників. Загальні бойові втрати супротивника станом на 1 квітня 2023 року орієнтовно становлять близько 173 990 осіб.

За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили дев'ять районів зосередження ворога та техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ворожій армії скорочується склад офіцерів, що додає окупаційним силам проблем.

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