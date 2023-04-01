Збройні сили Україні на південному фронті уразили опорний пункт і знищили польовий пункт збереження боєприпасів ворога.
Як повідомляє прес-служба Оперативного командування Південь у Facebook, українські захисники також знищили російський моторний човен, який загарбники переоблаштували для диверсійно-розвідувальної групи.
Внаслідок дій ЗСУ ворог втратив 10 військових та 10 одиниць озброєння й техніки. Йдеться про два великокаліберні Гіацинти-Б, два безпілотники Mavic, які використовуються як для розвідки, так і скидання гранат, один танк, чотири інших авто-бронетанкових засоби, один переоблаштований для ДРГ легкомоторний човен.
Втрати Росії у війні
Українські воїни минулої доби ліквідували 630 російських загарбників. Загальні бойові втрати супротивника станом на 1 квітня 2023 року орієнтовно становлять близько 173 990 осіб.
За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили дев'ять районів зосередження ворога та техніки.
Як раніше повідомляв УНІАН, у ворожій армії скорочується склад офіцерів, що додає окупаційним силам проблем.