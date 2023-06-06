Крім того, загарбники знищили інфрастрактуру водопостачання до Криму.

Станом на сьогодні, Росія вже зруйнувала та пошкодила понад 80 населених пунктів Херсонської області через теракт на Каховській ГЕС.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також причорномор’я.

Крім того, Росія зруйнувала зрошувальну систему на півдні України та інфраструктуру водопостачання окупованого Криму.

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"Підрив Каховської ГЕС призвів до створення передумов для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. Це ядерна загроза для всього світу. Згідно Женевської конвенції (стаття 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - зазначив Єрмак.

За його словами, Україна прагне максимально жорсткої та єдиної міжнародної позиції щодо цих та інших злочинів, оскільки це захистить українців від використання ядерної зброї кремлем. Інакше загроза ядерної катастрофи, в тому числі і на ЗАЕС, значно зросте, бо відчуття безкарності Кремля посилиться.

Єрмак наголосив, що світ повинен прискорити реалізацію Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема, кроків щодо радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та запобігання екоциду.

"Які ще червоні лінії має порушити Росія, щоб міжнародне співтовариство відповіло рішуче? Тільки силою ми можемо зупинити ворога", - сказав він.

Росія підірвала Каховську ГЕС - основне

Вночі РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС. Згодом стало відомо, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова. Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.

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