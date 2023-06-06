Наразі конкретики щодо кількості винищувачів немає, але партнери знають, яка їхня кількість потрібна Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери готові надати Україні "потужну" кількість винищувачів. Глава держави уточнив, що партнери знають, яка кількість бойових літаків необхідна Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві. Він нагадав, що кілька днів тому провів у Молдові закриту зустріч із певною кількістю країн, які точно підтвердили, що вони дадуть Україні F-16.

"Для цього нам потрібне спільне погодження разом зі Сполученими Штатами Америки. Я про деталі не можу говорити", - сказав президент.

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За його словами, наразі конкретики щодо кількості винищувачів немає, але партнери знають, яка їхня кількість потрібна Україні.

"Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна… Тут була серйозна потужна пропозиція. Важливо, щоб коаліція ця на папері була домовленістю - на Рамштайні чи на іншій якійсь платформі", - додав Зеленський.

Водночас, він уточнив, що наразі інфраструктури для F-16 наразі немає.

"Вона повинна будуватися, готуватися… Інфраструктура - це не швидко. Є розуміння, що робити. Командувач (Повітряних сил ЗСУ Микола - УНІАН) Олещук розуміє, де робити, що робити, в якій кількості…", - сказав глава держави.

Він зауважив, що підготовка інфраструктури розпочнеться після затвердження домовленостей про передачу винищувачів.

Надання F-16 Україні

Україна кілька місяців поспіль усіма дипломатичними шляхами лобіювала надання своїм повітряним силам сучасних західних винищувачів, зокрема F-16.

Нещодавно це питання зрушило з мертвої точки. Вже декілька країн заявили про готовність надати сучасні бойові літаки України.

Водночас, в українському Міноборони уточнили, що брати участь у літньому наступі F-16 ще не будуть.

За даними військових експертів, на надання літаків варту очікувати восени цього року.

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