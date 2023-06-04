В пріоритеті будуть молоді пілоти, як пізніше стануть наставниками.

Українських пілотів відправлятимуть на навчання на західних винищувачах хвилями. Наразі перший список авіаторів вже сформували.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, одномоментно залучити велику кількість пілотів до навчань неможливо через високу інтенсивність роботи нашої авіації на фронті.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник.

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Він додав, що пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. Крім того, по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.

Навчання українців на F-16

Як раніше повідомляв УНІАН, декілька країн висловили готовність навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Польща та Нідерланди вже склали графік навчань.

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, що на початковому етапі знадобиться принаймні 12-16 літаків F-16.

Україні треба буде розробити комплексний підхід до зберігання сучасних винищувачів F-16, які вона отримає від партнерів.

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