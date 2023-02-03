Перша група військових у складі 15 тисяч людей має бути підготовлена до травня.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що до кінця цього року в рамках роботи Місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM) буде підготовлено 30 тис. українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав під час засідання Колегії комісарів Європейської комісії з урядом України. Він нагадав, що нещодавно було схвалено сьомий транш військової підтримки з додатковими 500 млн євро. Тепер загальна військова допомога в рамках Європейського фонду миру становить 3,6 млрд євро.

"Якщо ми поєднаємо те, що роблять країни-члени на двосторонньому рівні разом з цим міжурядовим фондом, то я думаю, що на військову підтримку допомога сягнула 12 млрд євро. Це не так багато, як виділили США, але це тим не менше 40% від американської військової підтримки", - сказав Боррель.

Відео дня

Також високий представник ЄС нагадав, що було започатковано навчальну Місію з надання військової допомоги Україні (EUMAM), мета якої до травня підготувати 15 тисяч українських військових. В основному підготовка проходить в Німеччині і Польщі та інших країнах-членах.

"Але успіх настільки великий, що тепер мета - підготувати додатково ще 15 тис. до кінця року. Загалом - 30 тисяч персоналу Збройних сил України", - сказав Боррель.

Підготовка українських військових відбувається із залученням новітнього озброєння, у тому числі танків Leopard 2 і бойових машин піхоти Marder.

Військова допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

Мандат місії початково розрахований на два роки, загальні фінансові витрати на цей період передбачені на рівні 106 млн 700 тис. євро. В ЄС в рамках цієї місії спочатку планували провести навчання не менш як 15 тис. українських солдат.

Командувачем місії став директор з питань військового планування та проведення операцій в межах Європейської служби зовнішньої дії, віце-адмірал Ерве Блежан.

23 січня було вирішено виділити додаткові кошти підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Вас також можуть зацікавити новини: