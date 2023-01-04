Також РФ втратила 60% танкового арсеналу і 70% запасу ракет для ураження наземних цілей.

Командувач Військової місії Євросоюзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу в Національній асамблеї Франції розповів, скільки техніки і живої сили втратила Росія з 24 лютого.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тис. російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тис. російських військових зараз нездатні до ведення бою", – сказав тоді Блежан, передає "Європейська правда" з посиланням на оприлюднену сьогодні стенограму його виступу.

За його даними, Росія втратила 60% танкового арсеналу і 70% запасу ракет для ураження наземних цілей. "Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з великими проблемами з точністю, і розраховує на постачання озброєння з Ірану або Північної Кореї", – пояснив Блежан.

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Він уточнив, що характер поставок Пхеньяна оцінити важко, але Іран вже на той час надав РФ безпілотники, також велись переговори про передання балістичних ракет середньої дальності.

Також Блежан сказав, що за оцінками, РФ втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

При цьому керівник військової місії ЄС додав, що втрати України оцінити важче, і в Євросоюзі вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".

Він спрогнозував відновлення активного наступу ЗСУ навесні 2023 року. Але для цього, за його словами, потрібно сформувати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тис. чоловік – "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії", підкреслив він.

"Це війна на виснаження і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння та техніку, щоб мати можливість продовжити відвоювання своїх територій", – зазначив він.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада РФ кине на фронт все і всіх, щоб відкласти свою поразку у війні проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що РФ хочет почати нову хвилю наступу у лютому.

За даними Генштабу, втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати противника у нашій державі становлять понад 108 тис. осіб.

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