Очікується, що наступного року потужність має досягти 1 мільйона снарядів.

Країни Європи на шляху до подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів. Наразі їхня промисловість долає початкові труднощі із нарощуванням обсягів, намагаючись допомогти Україні.

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Євросоюз планував швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів для надання допомоги Києву та поповнення власних запасів. Однак роки обмежених видатків зробили європейську оборонну промисловість непідготовленою до швидкого нарощування виробництва після вторгнення РФ в Україну.

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Певкур не уточнив обсяги, який має досягти галузь, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, вказується, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.

Подвоєння означатиме збільшення виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця цього року. При цьому обсяг продовжуватиме зростати. За словами джерела, знайомого із ситуацією, наступного року потужність має досягти 1 мільйона снарядів.

Боєприпаси для України - допомога Європи

У червні УНІАН повідомляв, що Європейський парламент підтримав збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет для потреб України. Як відомо, Комітет постійних представників країн-членів ЄС погодив механізм закупівлі боєприпасів і ракет для української армії на суму 1 мільярд євро.

Нещодавно CNN писало, що на Заході критична нестача боєприпасів.

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