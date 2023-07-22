Снарядку програму запустили ще минулого року.

Україна постійно збільшує виробництво снарядів, щоб максимально забезпечити себе власними боєприпасами. Зараз працюють над виробництвом 155-мм снаряди "натівського" калібру.

"Щодо снарядної програми. Снарядна програма запустилася ще минулого року і кожен місяць у нас є зростання за кількістю виробництва і 82-мм мін, і 120-мм мін, і 122-мм снаряду. Працюємо над тим, щоб виробляти 155-мм снаряд також в Україні. Дуже помітне є зростання місяць до місяця з виробництва цих снарядів в Україні", - розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, снаряди виробляє не лише держава, але і приватні підрядники.

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"Це виробляє не тільки держава. А і приватні підрядники, які виробляють частково якісь корпуси до мін чи ще щось інше. Але ми задіюємо максимально всі ресурси для того, щоб збільшити цю снарядну програму", – додав депутат.

Крім того, українські снаряди втричі дешевші за закордонні. Попри таку різницю у цінах зараз Україна змушена покупати іноземні боєприпаси.

"Снаряд, який виробляється в Україні, коштує втричі дешевше ніж те, що ми закуповуємо в інших країнах. Наприклад 122-мм снаряд або 152-мм снаряд. Тому що там є, скажімо так, націнка деяких продавців, які хочуть наживатися на війні... Але ми вимушені й за такі ціни купувати. Тому ми хочемо максимально перекрити своїм виробництвом", – зазначив Чернєв.

Боєприпаси для України

Як раніше повідомляв УНІАН, у НАТО жалілися, що Україна виснажує запаси країн-союзників.

У зв'язку з цим, деяким компаніям довелось розгортати нове виробництво. Так, компанія Rheinmetall за кілька місяців встановила нову виробничу лінію на своєму заводі, щоб почати виробляти для ЗСУ 300 тисяч снарядів.

У ЄС пообіцяли, що потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

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