Валерій Залужний висловив сподівання щодо подальшої дієвої підтримки в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України.

З таким ворогом, як Російська Федерація, цілком можливо воювати до самого кінця.

Про це головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - наголосив Залужний.

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Також, як заявив головнокомандувач ЗСУ, він поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією.

"З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця", - наголосив Залужний.

Він висловив сподівання щодо подальшої дієвої підтримки в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України.

Висловлювання Залужного та Резнікова про війну

Раніше Залужний заявив, що Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці. Також він сказав, що під час війни з Росією нашій державі для виходу на кордони 23 лютого необхідні сотні гаубиць, танків та бойових машин піхоти.

У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що російська армія у лютому спробує посилити наступальні операції.