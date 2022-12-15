Українська держава може перемогти Росію, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що під час війни з Росією нашій державі для виходу на кордони 23 лютого необхідні сотні гаубиць, танків та бойових машин піхоти.

Україні не вистачає ресурсів на проведення нових великих операцій, хоча робота над однією з них йде, розповів головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю The Economist.

"З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею…", - сказав він.

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Генерал додав, що наша країна може перемогти цього ворога.

"…Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого… Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно…", - зазначив головнокомандувач.

Війна України з Росією 2022 - що треба знати

ЗСУ вже звільнили понад половину території, захопленої Росією з початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Влада України вже не раз заявляла, що перемогою вважатиме звільнення від окупантів всієї нашої землі, включно з Кримом та частиною Донбасу.

У грудні Валерій Залужний говорив, що українські воїни готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу української армії Роман Світан прогнозував, що росіяни можуть відступити на частині Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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