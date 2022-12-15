Втім, імені генерала-самогубця головнокомандувач не назвав.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зізнався, що з початку повномасштабної війни він звільнив десятьох генералів. Ще один - застрелився.

Як зазначив главком в інтерв'ю The Economist, посади втратили генерали, щодо компетентності яких були сумніви.

"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (генерал Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами України - УНІАН). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Тому що ініціатива є", - зазначив Залужний.

Він додав, що має приклад для наслідування - це покійний командувач Сухопутними військами України з 2009 по 2014 роки Геннадій Воробйов. Залужний наголосив, що "це була людина, яку дуже поважали в армії".

"Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Всі Він знав усіх у Збройних Силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників тощо. Йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Ось така модель", - зазначив Залужний.

Війна в Україні: головні заяви Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час війни з Росією нашій державі для виходу на кордони 23 лютого необхідні сотні гаубиць, танків та бойових машин піхоти.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого… Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно…", - зазначив главком.

Крім того, він публічно прокоментував командування окупантів. На його переконання, командувач російської окупаційної армії в Україні Сергій Суровікін —звичайний командир часів Петра I. Він може ліквідувати за невиконання поставленого завдання.

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