На відео видно, що РСЗВ знаходяться в безпосередній близькості від енергоблоку.

У мережі з'явилися докази роботи російської артилерії, розміщеної на території Запорізької АЕС.

Відео виклало видання The Insider.

Кадри були зняті у ніч з 2 на 3 вересня. На відео видно, що РСЗВ знаходяться в безпосередній близькості від енергоблоку.

Відео дня

Самі росіяни неодноразово заявляли, що нібито не ведуть обстріли з території станції. Разом з тим, у Вашингтоні підтверджували, що Росія використовує ЗАЕС як "щит" для ведення обстрілів по цивільних об'єктах і позиціях ЗСУ.

Дещо пізніше в мережі з'явилися відео розміщеної техніки окупантів безпосередньо поблизу реакторів, що загрожує роботі найбільшого в Європі ядерного об'єкта.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що окупанти докладають максимум зусиль, аби не дати членам місії МАГАТЕ ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

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