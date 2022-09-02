Російська окупація також спричинила розрив ланцюжків постачань, що погіршило обслуговування станції.

Більшість систем на Запорізькій АЕС перебувають у робочому стані й працюють, але порушена фізична цілісність деяких будівель станції.

Про це заявив під час брифінгу голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Ліга.нет.

Він зазначив, що фізична цілісність об'єктів АЕС в результаті бойових дій викликає найбільше занепокоєння інспекторів МАГАТЕ.

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"Експерти бачили пробоїни, цілісність об'єкту було порушено кілька разів. Більшість працює і перебуває в робочому стані, але були пошкодження на кшталт розриву кабелів і пошкоджень окремих блоків", - йдеться в повідомленні.

Гроссі зазначив, що між працівниками ЗАЕС і російськими окупантами знайдено "спосіб співіснування", який забезпечує достатній рівень безпеки. Однак така робота станції не є нормальною.

Голова МАГАТЕ також зазначив, що під час відключення станції від енергосистеми працювали дизельні генератори, що забезпечило мінімальний рівень безпеки системи. Наразі на Запорізькій АЕС працюють два енергоблоки.

Російська окупація також спричинила розрив ланцюжків постачань, що погіршило обслуговування станції, однак працівникам поки що вдається вирішувати проблему в оперативному режимі.

Окупація росіянами Запорізької АЕС

Російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що окупанти докладають максимум зусиль, аби не дати членам місії МАГАТЕ ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

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