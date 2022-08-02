Росія використовує АЕС як військову базу і веде вогонь по українських силах навколо неї.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "ядерний щит". Росія використовує АЕС як військову базу і веде вогонь по українських силах навколо неї.

Про це Блінкен заявив після переговорів ООН з нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

Держсекретар США назвав дії Росії щодо найбільшої української атомної електростанції"вершиною безвідповідальності". Він звинуватив Кремль у тому, що той використовує Запорізьку АЕС як "ядерний щит". Звідти окупанти атакують українські сили, адже розуміють, що не отримають удару у відповідь.

"Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, Інакше станеться жахлива аварія на АЕС", — зазначив Блінкен.

І якщо раніше РФ прикривалася "живим щитом" з мирних жителів тимчасово окупованих територій, то тепер країна-агресор пішла далі і ховається за "ядерним щитом", вважає держсекретар США.

Однак в РФ всі звинувачення, звичайно ж, намагаються спростувати. Представники країни-агресора на переговорах щодо нерозповсюдження ядерної зброї заявили, що їхні дії на Запорізькій АЕС нібито "жодним чином не підривають ядерну безпеку України і не перешкоджають нормальній роботі атомної електростанції".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів.

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