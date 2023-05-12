Сьогодні російські окупанти здійснили 36 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За місто Бахмут тривають безперервні бої, російські загарбники продовжують йти в атаку на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 12 травня.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", - йдеться в зведенні.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка (Харківської області) та Стельмахівка (Луганської області).

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Крім того, на Лиманському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

"Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки", - йдеться у зведенні.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Водночас, на Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки, а також здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснили обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день українські захисники ліквідували 750 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 197 тисяч 670 своїх солдатів.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, сьогодні у битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. За його словами, в лавах окупантів спостерігається паніка і виснаження.

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