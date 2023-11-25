Президент Швейцарії Ален Берсе відвідав містечко на Київщині та вшанував пам'ять жертв масових вбивств у Бучі.

Президент Швейцарії Ален Берсе відвідав містечко Буча на Київщині, де під час окупації російські військові вчиняли масові вбивства та катування місцевих жителів.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, очільник відомства Андрій Костін супроводжував Берсе та розповів йому, що за час російської окупації лише в маленькому містечку Буча було вбито 637 мирних жителів. 460 інфраструктурних об'єктів було пошкоджено або зруйновано.

Генпрокурор зазначив, що розслідування жахливих злочинів окупантів триває. Ідентифіковано підрозділи збройних сил РФ, які брали участь у бойових діях у Бучанському районі. 16 російським військовослужбовцям повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у Бучі, три обвинувальні акти скеровано до суду.

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Костін підкреслив, що Росія продовжує чинити злочини проти українців. Зокрема сьогодні вранці ворог знову атакував мирні українські міста десятками безпілотників.

"Черговий доказ того, що росія є країною-терористом. Переконаний, що лише спільними зусиллями світової спільноти ми зможемо покласти край цій війні та відновити справедливість", – наголосив він.

Генпрокурор подякував Швейцарській Конфедерації за підтримку України.

Війна в Україні - російське вторгнення

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, у Київській області. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

Російські військові на важкій техніці увійшли до Бучі зранку 27 лютого 2022 року. Того ж дня міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили Бучу від російської окупації.

Після деокупації територій Київщини стали відомі жахливі злочини російських військових проти мирних українців. Братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів, були виявлені у Бучі. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багатьох загиблих окупанти намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

У вересні цього року в Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду, який є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців.

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