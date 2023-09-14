Передбачається, що робота цього Офісу підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців.

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду, який є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, про це під час брифінгу повідомили генеральний прокурор України Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", – пояснив Костін.

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Своєю чергою, Хан зауважив, що "закон має бути на передовій".

"І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, - це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі", - сказав він.

Зауважується, що польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги. Костін подякував Хану за колосальну роботу, яку здійснюють МКС та його Офіс для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів.

"Серед результатів цієї роботи - історичний ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, який майже півроку тому видав Міжнародний кримінальний суд. Він став результатом 5-ти місяців безпрецедентної співпраці між українським Офісом генпрокурора та Офісом прокурора МКС", - йдеться у повідомленні.

Додається, що співпраця України з МКС є повноцінним партнерством: українські прокурори пліч-о-пліч працюють з експертами МКС на практично щоденній основі.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", - сказав Костін.

У ОГП також зазначили, що наразі в Україні зареєстровано понад 104 тис. воєнних злочинів, їх кількість щоденно зростає.

МКС та ордер для Путіна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Нещодавно стало відомо, що США допоможуть МКС зібрати докази проти Путіна для Гааги.

Днями прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду буде ратифікований країною "в повному обсязі". Водночас, за його словами, "це не є кроком проти Росії, а пов'язано з питаннями нашої безпеки".

Тим часом, міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно заявив, що їхня країна розгляне можливість виходу зі складу МКС. Така заява була зроблена після того, як у міністра запитали про слова президента Бразилії про Путіна, якого не будуть заарештовувати в країні.

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