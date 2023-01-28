Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

За минулу добу окупаційні війська Російської Федерації завдали 10 ракетних ударів по території України. Крім того, ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з РСЗВ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. Там наголосили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

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Ракетні удари по Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться.

Останній ракетний обстріл РФ сталась 26 січня. Росіяни били по Україні дронами і ракетами. "Прильоти" зафіксували в 11 областях. Аналітики ISW підрахували, що запас іранських безпілотників у Російської Федерації добігає кінця. Москва може дозволити собі лише кілька масштабних ударів.

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