В Інституті вивчення війни зазначили, що запаси безпілотників закінчуються.

Запас іранських безпілотників у Російської Федерації добігає кінця. Москва може дозволити собі лише кілька масштабних ударів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни звернули увагу на слова глави Міноборони України Олексія Резнікова про те, що на 7 січня у росіян Залишилося 90 іранських безпілотників.

"Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану", - йдеться в повідомленні.

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При цьому експерти нагадали, що глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі 23 січня для розширення двостороннього співробітництва. Аналітики не виключають, що йшлося і про передачу російській армії систем озброєнь.

Іранські дрони на війні проти України - що відомо

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану повітряну атаку на територію України. Росіяни били по Україні дронами і ракетами. "Прильоти" зафіксували в 11 областях.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Росія завдала 37 авіаційних ударів по Україні, зокрема, використовували 17 безпілотників типу Shahed-136. Українські військові ліквідували всі дрони.

Крім того, окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищені.

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