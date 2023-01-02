Через атаки РФ у місті більше немає безпечних місць.

В деокупованому Херсоні залишилося менше 20% довоєнних жителів.

Про це розповів прес-офіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчукв ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, зараз в місті немає безпечних місць, оскільки російські війська цілеспрямовано обстрілюють територію Херсона.

До повномасштабного вторгнення РФ у Херсоні проживало близько 330 тисяч осіб, зараз населення міста скоротилося до 60-70 тисяч.

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У місті залишилися переважно маломобільні групи людей або соціально незахищені категорії населення, які не можуть виїхати. Є й люди, котрі залишаються з інших причин.

Він закликав жителів міста евакуюватися по можливості, оскільки окупаційні війська навмисно обстрілюють місця, в яких можуть перебувати люди.

Обстріли Херсона

Як відомо, російські війська систематично обстрілюють місто. У новорічну ніч вони залишили Херсон і прилеглі населені пункти без світла.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли з танка центр Берислава. В результаті атаки постраждали п'ятеро людей.

Нещодавно стало відомо, що підліток з Херсонської області двічі за добу потрапив під обстріли армії РФ.

24 грудня під час масованої атаки РФ по центру Херсона загинули 10 людей, а ще 68 отримали поранення.

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