ЗСУ розгромили базу РФ, яку окупанти самі "здали" / скриншот

Українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, окупанти розташувалися на дачі комплексу Grand Prix. У комфортних будинках росіяни почувалися чудово, поки туди не прилетіли "подарунки" від HIMARS.

ЗСУ знищили кілька будівель комплексу. На кадрах з місця події видно масштаби руйнувань. Втрати уточнюються.

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Місцеві пабліки звернули увагу, що росіяни самі себе "здали". Зокрема, окупант Петро Ложковий регулярно постив у російських соцмережах світлини з Grand Prix та хизувався технікою, яку там утримують. Ба більше, недолугий загарбник навіть локацію зазначив.

Публікації окупанта / скриншот

"Новорічні" удари по російських базах

Під час новорічних свят ЗСУ накидати "подарунків" російським окупантам. Зокрема, напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Крім того, ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

Крім того, "подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

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