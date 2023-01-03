Один з росіян активно постив фото з бази та вихвалявся технікою, яка на ній була.

Українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, окупанти розташувалися на дачі комплексу Grand Prix. У комфортних будинках росіяни почувалися чудово, поки туди не прилетіли "подарунки" від HIMARS.

ЗСУ знищили кілька будівель комплексу. На кадрах з місця події видно масштаби руйнувань. Втрати уточнюються.

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Місцеві пабліки звернули увагу, що росіяни самі себе "здали". Зокрема, окупант Петро Ложковий регулярно постив у російських соцмережах світлини з Grand Prix та хизувався технікою, яку там утримують. Ба більше, недолугий загарбник навіть локацію зазначив.

"Новорічні" удари по російських базах

Під час новорічних свят ЗСУ накидати "подарунків" російським окупантам. Зокрема, напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Крім того, ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

Крім того, "подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

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