Протягом доби російські окупанти завдали 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка", - зазначили у Генштабі.
Там попередили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.
У свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.
"Минулої доби наші захисники збили шість ворожих БпЛА різних типів, три з них - типу "Шахед"", - йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотирі райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Війна в Україні: новини
Найбільш складною ділянкою фронту наразі залишається Донбас. Там ідуть запеклі бої, особливо в районі Бахмута.
При цьому ЗСУ готуються до майбутнього контрнаступу. Українська влада заявляла, що метою цієї операції стане звільнення окупованих українських територій.