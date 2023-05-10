У свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Протягом доби російські окупанти завдали 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка", - зазначили у Генштабі.

Там попередили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.

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У свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.

"Минулої доби наші захисники збили шість ворожих БпЛА різних типів, три з них - типу "Шахед"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотирі райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Війна в Україні: новини

Найбільш складною ділянкою фронту наразі залишається Донбас. Там ідуть запеклі бої, особливо в районі Бахмута.

При цьому ЗСУ готуються до майбутнього контрнаступу. Українська влада заявляла, що метою цієї операції стане звільнення окупованих українських територій.

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