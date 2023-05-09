На сьогодні втрати окупантів в Україні перетнули позначку у 195 тисяч.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував сьогоднішній військовий парад на Красній площі у Москві, зазначивши, що єдиним гідним Путіна парадом буде парад із загиблих в україні окупантів.

На своїй сторінці у Facebook він написав:

Декілька годин можуть крокувати "парадом" на "червоній площі" мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого чвк-війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинули понад 195 тисяч російських загарбників.

Парад у москві до 9 травня

Сьогодні у Росії відзначають "день перемоги". Втім ряд російських регіонів відмовилися від проведення параду, зважаючи на часті випадки "бавовни".

У Москві парад теж пройшов не дуже велично - повітряної частини не було зовсім, а єдиним танком, який проїхав Красною площею, був музейний Т-34.

Та й з міжнародними гостями не склалося. На параді, крім білоруського диктатора Олександра Лукашенка, були присутні лише лідери Таджикистану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, та Вірменії.

Вас також можуть зацікавити новини: