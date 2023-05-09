Загиблий працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

Під час війни з РФ на передовій загинув співробітник Офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Титаренко.

Титаренко загинув у Донецькій області, написав керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram й висловив співчуття його близьким та рідним. Очільник Офісу додав, що Титаренко обіймав посаду головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

" На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко… Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - зазначив Єрмак.

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Ситуація на фронті зараз в Україні - це варто знати

Вранці 9 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському й Лиманському напрямках, українські воїни там відбили понад 40 атак.

Українська сторона повідомляла, що на Донбасі росіяни зазнають набагато більших втрат, аніж ЗСУ. Станом на 9 травня загальні втрати РФ в Україні становлять приблизно 195620 окупантів. Варто зазначити, що втрати ЗСУ - це службова інформація.

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