Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і "дронів-камікадзе" зберігається по всій Україні.

За добу російські окупанти завдали чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів по території України. У зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 повідомили про обстріли рашистів.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти здійснили понад 40 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню. У зведенні також зазначається, що наразі загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і "дронів-камікадзе" зберігається по всій Україні.

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Війна РФ проти України: останні новини

Як вже повідомляв УНІАН, ЗСУ "мінуснули" ще 720 російських окупантів. За добу вони знищили п'ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, два безпілотника та один корабель чи катер. У Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку. На Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог веде безуспішні наступальні дії, а на інших напрямках – веде оборону.

Як зазначили аналітики ISW, Пригожин втрачає авторитет в очах Путіна через невдачі біля Бахмута. На тлі поразок диктатор знову зосередився на регулярній армії.

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