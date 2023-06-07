Водночас, росіяни завдали по Україні 41 авіаційного удару та здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за минулу добу, 6 червня, завдала 17 ударів по позиціях російських загарбників та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 червня, минулої доби українські військові також знищили російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога", - додали в Генштабі.

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Водночас, росіяни протягом вівторка завдали по України 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети були знищені.

"Також, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що російські терористи вчора підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС задля недопущення просування наших військ. Внаслідок цього теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують спроби захоплення Луганської й Донецької областей України. За минулу добу українські бійці відбили тут понад 30 ворожих атак.

Окрім цього, вчора російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі Харківської області, зафіксовано 6 прильотів. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано.

Тим часом у Міноборони повідомили, що підрив росіянами Каховської ГЕС суттєво не вплинув на позиції Збройних сил України, і для українських сил змін у планах не відбулося.

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