Знищено місця зберігання боєприпасів, танки, гаубиці, комплекс РЕБ, а також інженерну та автомобільну техніку росіян.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували ще понад роту росіян та майже два десятки техніки ворога. Зокрема, знищено ворожі склади боєприпасів, танки, станцію радіоелектронної боротьби, гаубиці тощо.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. "Російська піхота вміє гарно літати. 72 бригада імені Чорних Запорожців показала як", - зазначив він, опублікувавши відео ліквідації окупантів.

За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 811 вогневих завдань.

Відео дня

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць ворожої ОВТ", - уточнив командувач .

Зокрема, українські військові знищили п’ять місць зберігання боєприпасів, а також чотири танки, дві причіпні гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", зенітний ракетний комплекс "БУК - М2", безпілотник "Zala", інженерну та автомобільну техніку росіян.

Втрати окупантів в Україні

Загальні бойові втрати російської армії у війні з Україною з 24 лютого 2022 року становлять вже майже 210 тис. осіб та понад 20 тис. одиниць ворожої техніки та озброєння.

Зокрема, минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували близько 470 російських окупантів та знищили вісім ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи тощо.

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