У цій зоні ворог також втратив за добу не менше 5 одиниць військової техніки.

На Південнобузькому напрямку знищено два склади з боєприпасами окупантів, ліквідовано також близько 30 загарбників.

Про це йдеться у нічному повідомленні командування "Південь" щодо оперативної обстрановки протягом бойового дня у зоні відповідальності.

Зазначається, що Сил оборони України нанесли удари по ворожих позиціях, скупченню техніки, складах боєприпасів.

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"Зафіксовані втрати ворога складають 28 рашистів, 2 самохідні артсистеми, типу "Мста-С", міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується", - зазначає ОК "Південь".

Як повідомляється, в операційній зоні обстановка стабільно складна, але контрольована. Противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння, вздовж лінії форонту.

"Водночас ворог наносить вогневе ураження наших позицій, тилових районів та громад вздовж лінії фронту. Повітряна розвідка ворожими безпілотними літальними шпигунами продовжується, як вздовж лінії зіткнення, так і відносно Чорноморського узбережжя. В Бериславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською і штурмовою авіацією. Як наслідок, отримав у відповідь вогневе ураження нашим силами і ретирувався", - повідомило командування.

Також звертається увага, що у штормовому Чорному морі ворожі кораблі маневрують поблизу узбережжя Криму.

"Корабельне угруповання складається із 7 одиниць, серед яких 4 вдк і 1 ракетонсій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр". Таким чином, загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу. Одночасно з імовірністю атаків дронів", - попередило командування.

Війна в Україні: що відбувається в армії РФ

Станом на ранок 19 жовтня в Україні ліквідовано 66280 російських окупантів. У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Військовослужбовець батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко заявив, бойова здатність окупантів погіршується. У травні вони ще мали перевагу наступу у Сєведоронецьку та Рубіжному, вправно маневрували танками з ротами снайперів, мінометників та працювали злагоджено. Проте зараз якість їхньої співпраці погіршилася, хоча кількість обстрілів не зменшилася.

Аби змінити картину на фронті, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення в країні часткової мобілізації. В американському Інституті вивчення війни вважають, що нерівномірне проведення часткової мобілізації у РФ спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

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