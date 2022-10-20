Перш за все, під загрозою люди, які отримали російські паспорти.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти.

Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ.

"Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до Збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації", — повідомила Лугова.

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Глава ОВА назвала ситуацію "дуже неоднозначною". Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, "зберегти життя" і десь сховатися.

Ситуація в захопленій частині Херсонської області: основна інформація

Вчора, 19 жовтня, президент Росії Володимир Путін "ввів воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях півдня України.

В РНБО рішення глави держави-агресора зв'язали з метою депортувати якомога більше українців в депресивні райони РФ і змінити етнічний склад Херсонської області.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що так званий "воєнний стан" дозволить примушувати місцевих жителів до праці і забирати їх в окупаційну армію.

За словами керівника підрозділу Terra Миколи "Абдули" Волохова, рашисти готові бігти з Херсона. Його заяву підтверджує розслідування ЗМІ, в якому журналісти розповіли про регулярні переправи техніки та особового складу на лівий берег Дніпра.

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