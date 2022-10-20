На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти.
Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ.
"Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до Збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації", — повідомила Лугова.
Глава ОВА назвала ситуацію "дуже неоднозначною". Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, "зберегти життя" і десь сховатися.
Ситуація в захопленій частині Херсонської області: основна інформація
- Вчора, 19 жовтня, президент Росії Володимир Путін "ввів воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях півдня України.
- В РНБО рішення глави держави-агресора зв'язали з метою депортувати якомога більше українців в депресивні райони РФ і змінити етнічний склад Херсонської області.
- Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що так званий "воєнний стан" дозволить примушувати місцевих жителів до праці і забирати їх в окупаційну армію.
- За словами керівника підрозділу Terra Миколи "Абдули" Волохова, рашисти готові бігти з Херсона. Його заяву підтверджує розслідування ЗМІ, в якому журналісти розповіли про регулярні переправи техніки та особового складу на лівий берег Дніпра.