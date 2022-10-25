Також нашою авіацією було відпрацьовано п'ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони.

За добу на південному напрямку ЗСУ знищили три гелікоптера та три склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем Сил оборони. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Наносив вогневе ураження по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, в тому числі із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснював атаки і по тилових громадах Миколаївського району, де пошкодив панелі сонячних батарей, але без людських втрат", - зазначають у повідомленні.

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Двічі за день силами до взводу і до відділення, відповідно, на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії, однак під вогневим впливом артилерії і в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив.

"Проведення повітряної розвідки противником зазнало невдачі в Бериславському районі – безпілотний шпигун типу "Орлан-10" був знищений під час виконання підступної задачі. 4 рази ворожа авіація як армійська, так і штурмова, наносила удари по позиціях вздовж лінії зіткнення. Гідною відповіддю стало збиття зенітно-ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів Ка-52", - повідомили в ОК.

Спроба застосування дрона-камікадзе по українських позиціях в Херсонському районі також зазнала невдач від стрілецької зброї наших захисників.

""Shahed-131" приземлений без реалізації функції призначення і передано на вивчення фахівцям. Нашою авіацією відпрацьовано 5 атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки", - йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійськими підрозідлами виконано 246 вогневих завдань, зокрема і по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

"Підтверджені втрати противника: 40 рашистів, 3 танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", 6 одиниць авто-бронетехніки та 3 склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєно рашистський "Урал". Обстановка в Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких 3 вдк та 2 надводних носії "Калібрів"", - зазначається у повідомленні ОК.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: деталі

Наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів.

У ОК "Південь" повідомляли про звільнення вже 88 населених пунктів.

Раніше Зеленський зявив, що російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву під водою може опинитися більш ніж 80 населених пунктів.

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