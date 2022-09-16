Зруйновано інфраструктуру понад 30 населених пунктів.

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового. Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог гатив в районі населеного пункту Лугівка Сумської області.

На Харківському напрямку, зокрема з території РФ, атакував в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої.

Тим часом на Слов’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна та Гороховатка.

На Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе, а на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

У Генштабі також повідомили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 вильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

Як писав УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Тиждень тому захисники розпочали бої за звільнення територій Харківської області.

Вас також можуть зацікавити новини: