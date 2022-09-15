Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати ворога упродовж доби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Як зазначається, Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Відео дня

"Поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, три опорних пункти та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили два склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали 53850 осіб: 200 окупантів було ліквідовано впродовж 14 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: