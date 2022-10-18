Найбільша кількість ударів припала по Київ та Київську області.

Протягом останніх 10 днів Росія завдала близько 190 масованих ударів по 16 областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Відповідно до оперативної інформації, у період з 7 по 18 жовтня Росія завдала близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерією по 16 областях України та Києву", - зазначив він. Відео дня

За його даними, найбільшу кількість ударів було завдано по Київській області та місту Києву. Удари завдавалися здебільшого по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики та цивільних об’єктам. Внаслідок масованих обстрілів загинули понад 70 українців. Травмовано понад 240 осіб. Пошкоджено більше 380 об’єктів, 240 житлових будинків та інших об’єктів.

У період з 7 по 18 жовтня було знеструмлено близько 4 тис. населених пунктів у 11 областях України.

Також, зазначив Хорунжий, у період з 7 по 18 жовтня ліквідовано понад 120 пожеж, під час яких врятовано близько 750 осіб.

Ракетна атака Росії 18 жовтня

Нагадаємо, вранці 18 жовтня росіяни атакували кілька областей України.

Зокрема, вибухи прогриміли у Києві. Повідомлялося про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

За даними "ДТЕК Київські електромережі", був пошкоджений критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі Києва. Є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.

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