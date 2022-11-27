Тип ракет, якими супротивник атакував частину Дніпропетровської області, встановлюється.

Сьогодні вранці російські окупанти влучили двома ракетами по залізничній інфраструктурі у Лозуватській громаді Криворізького району.

Є значні руйнування, можливості пересування залізницею зараз немає, про це під час інформаційного телемарафону повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Це влучання у нас було на території Криворізького району, Лозуватська громада, по залізничній інфраструктурі. Було два влучання ракетами, тип ракети встановлюється...", - сказав він.

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За його словами, через руйнування деякий час неможливо буде використовувати ці колії. Крім цього, ударною хвилею було пошкоджено житлові будинки, які стояли поруч із залізницею.

"В результаті цього обстрілу ніхто не постраждав - ні працівники, ні мешканці, які проживають поряд", - додав Ситниченко.

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Вранці 27 листопада очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що супротивник атакував місто ракетами.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав, що у Кривому Розі є "прильоти".

"Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з’ясовуються", - зазначив чиновник.

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