Супротивники відкривали вогонь з тимчасово окупованого Енергодара, зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Вночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Майже 9 годин тривала повітряна тривога, і було 5 ворожих обстрілів, про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах - Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", - повідомив він.

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Резніченко також розповів, що у Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід, а у Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території та з'ясовують деталі атак.

Він також повідомив, що в інших районах області наразі спокійно.

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Вранці 25 листопада повідомлялося, що вночі загарбники обстріляли з важкої артилерії та "Градів" Нікопольську і Марганецьку громади, у міста та села прилетіли понад 70 ворожих снарядів.

Пізніше - вдень 26 листопада, у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що супротивник завдав по місту ракетний удар. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 13 осіб, зруйновано 10 приватних будинків.

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