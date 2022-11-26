Усього на цьому тижні в Херсоні зафіксували 80 "прильотів", в результаті яких загинуло 16 людей, 35 - постраждали.

Російські війська від початку доби 26 листопада п’ять разів обстріляли Херсон, внаслідок чого загинула одна людина.

Перший "приліт" був близько 2:00 ночі в адмінбудівлю, розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Потім "прильоти" були: близько 7:00 – влучання у гаражний кооператив, де після обстрілу в автівці було виявлено загиблого, та 8:00 ранку - і суднобудівне училище. Потім два "прильоти" були близько 15:00 у житлові будинки.

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Усього ж у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 "прильотів", в результаті яких загинули 16 людей, 35 - постраждали, серед них одна дитина.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним, а вже за кілька днів він відвідав звільнене місто.

Під час відступу з Херсона, російські окупанти замінували безліч обʼєктів та речей. Росіяни залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

А після втечі з Херсона російські окупанти почали регулярно його обстрілювати. Зокрема, 24 листопада російські загарбники з артилерії та РСЗВ обстріляли житловий район Херсона. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

Говорячи про нинішні щоденні ворожі обстріли Херсона та області, Зеленський зазначив, що це помста тих, хто програв.

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