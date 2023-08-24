За його словами, це було потрібно російському президенту, щоб посилити свою позицію на чолі держави.

Президент РФ Володимир Путін "найімовірніше" стоїть за вбивством очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Я думаю, що, ймовірно, навіть якщо це не був прямий наказ Путіна, це був хтось, хто знає, чого б хотів Путін, і забезпечив усунення агресії", - заявив екс-начальник Генерального штабу Британії генерал Річард Даннатт Sky News.

За його словами, Путін, якщо за цим справді стоїть він, був дещо змушений піти на цей крок, щоб забезпечити свою хитку позицію на чолі російської держави.

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"Він [Путін] був ослаблений з того моменту, як два місяці тому Пригожин почав свій злощасний похід на Москву", - пояснив Даннатт.

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Пригожина, на борту якого було 10 осіб. Всі вони загинули, в тому числі й сам очільник ПВК "Вагнера".

У Санкт-Петербурзі біля "Вагнер-Центру" росіяни створили імпровізований меморіал.

Аналітики ISW переконані, що наказ про ліквідацію Пригожина віддав особисто Путін. Водночас в британській розвідці додали, що минулого тижня президент РФ відвідував військовий штаб в Ростові-на-Дону, який в червні захоплювали "вагнерівці".

Наразі тіла загиблих, зокрема й Пригожина, знаходяться в бюро судово-медичної експертизи Тверській області.

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