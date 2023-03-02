Окупанти мають намір використовувати захоплену ними АЕС для шантажу світової спільноти.

Росія може спробувати стримати майбутній контрнаступ ВСУ, влаштувавши провокації та створивши погрози навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на ЗАЕС. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.

Гауляйтер окупованих районів Запорізької області Володимир Рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити Росію в перешкоджанні роботі місії.

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Вивчивши цей контекст, аналітики ISW допустили, що Росія має намір використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати російське право власності на станцію.

"Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – вважають в Інституті.

Ситуація навколо ЗАЕС - поточна ситуація

За даними "Енергоатому", в лютому Росія таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих та курсантів з Росії. На даний момент їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.

Українські атомники, що залишаються на Запорізькій атомній електростанції, відмовилися навчати завезений Російський персонал і не співпрацюють з окупантами. Кваліфікованого персоналу, готового працювати на росіян, не вистачає.

В середині лютого окупанти почали спускати воду з Каховського водосховища. Якщо рівень води впаде нижче критичного значення, це матиме негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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