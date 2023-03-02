Росія може спробувати стримати майбутній контрнаступ ВСУ, влаштувавши провокації та створивши погрози навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
У ISW зазначають, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на ЗАЕС. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.
Гауляйтер окупованих районів Запорізької області Володимир Рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити Росію в перешкоджанні роботі місії.
Вивчивши цей контекст, аналітики ISW допустили, що Росія має намір використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати російське право власності на станцію.
"Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – вважають в Інституті.
Ситуація навколо ЗАЕС - поточна ситуація
За даними "Енергоатому", в лютому Росія таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих та курсантів з Росії. На даний момент їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.
Українські атомники, що залишаються на Запорізькій атомній електростанції, відмовилися навчати завезений Російський персонал і не співпрацюють з окупантами. Кваліфікованого персоналу, готового працювати на росіян, не вистачає.
В середині лютого окупанти почали спускати воду з Каховського водосховища. Якщо рівень води впаде нижче критичного значення, це матиме негативні наслідки для Запорізької АЕС.