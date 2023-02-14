Росіяни відкрили два затвори Каховського водосховища, а сьогодні вже три, проте завдяки паводку гідрологи зможуть утримувати таку позначку.

В "Укргідроенерго" фіксують, що рівень води у Каховському водосховищі вище критичного, тому якщо окупанти не вдадуться до якихось нових заходів, це не матиме негативних наслідків для Запорізької АЕС.

"На сьогодні позначка 113,90 – це ще не критично. Ми розуміємо, що після 113,50 – це вже критична позначка, яка може мати негативні наслідки для охолодження Запорізької АЕС. Наразі спостерігається аномальний зимовий паводок, і ця позначка була вже 113,75, але вже піднімається. Я думаю, нам вдасться тримати десь в межах 114", – розповів в ефірі національного телемарафону гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Сирота зазначив, що спочатку росіяни відкрили два затвори Каховського водосховища, а сьогодні вже три, проте завдяки паводку гідрологи зможуть утримувати таку позначку.

Відео дня

"Якщо буде нижче 113,5, я думаю, МАГАТЕ має тримати це питання на контролі і проговорювати з ворогом наслідки для атомної станції", – додав гендиректор.

Сирота вважає, що можуть також виникнути проблеми із забезпеченням водою південних областей України та тимчасово окупованого Криму, тому сумнівається, що росіяни вдадуться до якихось нових заходів.

"Якщо далі опускатиметься рівень Каховського водосховища, знизиться тиск на Кримський канал – вони теж будуть від цього страждати. Але тут питання здорового глузду. Ми не знаємо їхніх намірів, навіщо вони це роблять. Бо вже три місяці на станції немає жодного українського працівника, тому вона не в робочому стані", – зазначив він.

Ситуація на Запорізькій АЕС: деталі

У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

У лютому РНБО запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У СБУ є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

Крім того, 10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

Україна закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та закрити проекти, які "Росатом" реалізує по всьому світу.

Росія осушує Каховське водосховище, ставлячи під загрозу сільськогосподарське виробництво і безпеку на найбільшій в Європі атомній електростанції.