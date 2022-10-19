У найближчих зонах до Рівненської області ніяких ударних угруповань супротивника українська сторона не бачила, повідомив очільник Рівненської ОВА.

У Рівненській області кордон з Білоруссю є непорушним - ударних угруповань ворога немає.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Рівненщині кордон непорушний, ніяких ударних угруповань ворога по той бік сторону кордону, принаймні, в найближчих зонах 30-50 км, ми не спостерігаємо. Ситуація контрольована, і крім інформаційних вкидів, які ми постійно відчуваємо, фізичних змін по той бік кордону непомітно", - сказав Коваль.

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Загроза з Білорусі - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Білорусі планують розмістити 20 тис. мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

Разом з тим, на даний час регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну, хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

4 жовтня Лукашенко визнав, що його країна бере участь в "російській спеціальній воєнній операції", але водночас диктатор відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Путін може повторити спробу захопити Київ з боку Білорусі.

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