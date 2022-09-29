Для їхнього розміщення планують використовувати військові фонди та цивільні будинки.

За даними Головного управління розвідки, у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії.

Про це повідомила в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вони мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця. За словами Маляр, співвідношення досвідчених та мобілізованих має становити один до п'яти.

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Для розміщення російських військових планують використовувати військові фонди та цивільні будинки. Зазначається, що під ці потреби також передають склади, ангари і приміщення кинутих сільськогосподарських підприємств.

Маляр заявила, що росіяни після збільшення штату використовуватимуть військову техніку зі складів у Білорусі та зняту зі зберігання у РФ. Крім того, Росія планує для перевезення військових мобілізувати цивільні вантажні та легкові автомобілі.

За даними ГУР, влада Білорусі дала вказівку силовикам сприяти мобілізації росіян, які нещодавно прибули на територію країни.

Мобілізація в Росії: останні новини

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізованих росіян без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення.

28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

29 вересня у Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни.

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