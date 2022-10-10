Державною прикордонною службою будуються фортифікаційні споруди.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про проведення активних дій з підсилення підрозділів системи МВС на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко проінспектував ділянку державного кордону з Білоруссю. Під час візиту була перевірена готовність підрозділів системи МВС до надання відсічі потенційно можливій агресії з території РБ.

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"Міністром внутрішніх справ визначається та постійно здійснюється завдання щодо оперативного з'ясування в місцях дислокації потреб відповідних підрозділів системи МВС та негайного їх вирішення. Це і є основною метою наших робочих поїздок – вивчення ситуації на місці та з'ясування потреб", - пояснив Бондаренко.

Так, наразі Державною прикордонною службою проводяться активні дії з побудови фортифікаційних споруд, структурні підрозділи "посилюються вогневою компонентою, що значно зміцнює наші лінії оборони".

"Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі Збройними силами, Національною поліцією, Національною гвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена, починаючи з кордону", - наголосив заступник голови ДПСУ генерал-майор Сергій Сердюк.

Можливий напад з Білорусі: що відомо

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, вчергове заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

Коментуючи заяву Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

"Заява про розміщення ru-контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться", - заявив Подоляк.