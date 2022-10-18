Наступ на столицю може початися в кінці листопада або в грудні.

Радник офісу президента України Олексій Арестович оцінив загрози ймовірного наступу РФ на Київ. Путін може повторити спробу захопити українську столицю з боку Білорусі.

Про це Арестович розповів у прямому ефірі з Марком Фейгіним.

За словами радника ОП, заяви Лукашенка особливих загроз не несуть. Однак варто враховувати те, що Росія використовує Білорусь як ще один напрямок для наступу.

"Чим голосніше заяви, тим менше дій, це принцип Лукашенка. Тут можна бути відносно спокійним. Інша справа, що почали прибувати ешелони, вони дійсно заявили, що створюють угруповання з 170 танків і 100 гармат і мінометів різного калібру", - зазначив Арестович і вказав, що таке угруповання нічого не означає, адже там зовсім немає ніякого логічного співвідношення.

Також радник ОП нагадав, що раніше він вже говорив про ймовірність наступу РФ на Київ. Однак Арестович вказав, що планам диктатора не судилося збутися, але це все одно створить для України певні проблеми:

"За певних умов, не скоро, вони будуть створювати угруповання і воно буде загрожувати Києву. А за певних умов вони можуть його кинути в бій. Воно не буде підготовленим, воно не вирішить завдання по захопленню столиці, ми його знищимо. Але проблем воно нас додасть... Якщо я був Путіним, я б сіпнувся, тому що це в його логіці".

За словами радника ОП, наступ може початися ближче до зими - в кінці листопада або середині грудня. Зараз РФ збирає сили, але все обернеться для неї лише черговою горою трупів.

Погрози з боку Білорусі: що важливо знати

РФ використовує Білорусь для нанесення ракетних ударів по Україні. 6 жовтня рашисти відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Також УНІАН вже повідомляв, що Білорусь ремонтує розбиту військову техніку РФ. Крім цього, Лукашенко дозволив перетворити Білорусь у "хаб" для перекидання техніки, а також для розміщення іранських дронов-камікадзе, якими країна-агресор б'є по об'єктах інфраструктури України та мирному населенню. Також ЗМІ вже повідомляли, що Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Нещодавно стало відомо, що Росія збирається передати Білорусі комплекси Іскандер-М і частину штурмовиків Су-25, вони будуть модернізовані під ядерну зброю. За словами експерта, Путін робить це не просто так.

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